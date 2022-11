Nach seinem Amtsantritt im Sommer 2022 peilt Stefan Schult mit dem FSV Rühn den direkten Wiederaufstieg in die Kreisoberliga an. Foto: Robert Grabowski up-down up-down Fußball-Kreisliga Warnow I Darum ist der FSV Rühn unter Stefan Schult auf Kreisoberliga-Kurs Von Robert Grabowski | 21.11.2022, 14:07 Uhr

Nach neun Spieltagen hat der FSV Rühn in der Fußball-Kreisliga Warnow, Staffel I, bereits fünf Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Aufstiegsplatz. Trainer Stefan Schult steuert damit mit seinem umformierten Team die Rückkehr in die Kreisboberliga an. Der 44-Jährige ist aber nicht nur sportlich begeistert.