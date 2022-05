Sie übernehmen das Traineramt beim Güstrower SC II: Sandro Krywizniak, Sven Bildhauer und Björn Boy (v.l.) FOTO: André König Fussball-Landesklasse Egal in welcher Liga: Trainer-Trio übernimmt den Güstrower SC II Von Robert Grabowski | 30.05.2022, 10:54 Uhr

Die endgültige Entscheidung, wer alles in der Fußball-Landesklasse I und IV absteigt und wer nicht, fällt erst am letzten Spieltag. Der Güstrower SC hat dabei den Klassenerhalt in eigener Hand. Der SV 90 Lohmen muss zittern.