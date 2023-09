Der Reitbahnsee in Neubrandenburgs Norden ist mit seinem Strandbad und der Wasserskianlage im Normalfall eher ein Domizil der Wassersportler. Mindestens einmal im Jahr allerdings zieht er auch die Läufer des Landes in seinen Bann. Dann nämlich, wenn der Staffelmarathon auf dem Programm des Landes-Laufcups steht. Fünf Starter teilen sich die 42,195 Kilometer der klassischen Distanz in unterschiedliche Streckenlängen, am Ende geht es nicht nur um Sieg und Platz, sondern auch um wertvolle Laufcup-Punkte in der Vereinswertung.

Die wurde vor dem Start von den Laager Clubsportlern angeführt. Gastgeber Turbine Neubrandenburg jedoch lag auf der Lauer und hatte mit zehn Wertungsstaffeln ein ganz großes Aufgebot an die Startlinie gebracht. Laage musste mit sieben Vertretungen und großem Einsatz dagegenhalten.

1. Jugendstaffel des SC Laage schießt den Vogel ab

So konnte in allen besetzten Wertungsklassen Podestplätze herausgelaufen werden. Den Vogel aber schoss die 1. Jugendstaffel mit Niclas Lübs, Benjamin Menge, Juliane Göllnitz, Lennox Raith und Florentine Ostertag ab. Das Quintett aus der Recknitzstadt siegte nach 2:40:22 Stunden nicht nur deutlich in seiner Klasse, auch auf allen Teilstrecken konnten jeweils die Bestzeiten erzielt werden. Und selbst von den Männermannschaften war nur die des TC FIKO Rostock eher im Ziel als die „jungen Wilden“ des SCL.

Mit viel Ehrgeiz waren auch die Laager Frauen unterwegs. Nach 3:28:02 Stunden kämpften sich Joelina Raith, Sophie und Lena Pommerehne, Tatjana Marinova sowie Kathleen Maag vom anfänglichen Rang fünf auf den zweiten Platz nach vorne.

Turbine Neubrandenburg holt 440 Punkte mehr

Als am Ende des Tages die Cuppunkte zusammengerechnet waren, hatte der SC Laage stolze 810 Punkte auf seiner Rechnung zu stehen. Weil aber die Neubrandenburger Turbine-Sportler sogar 1.250 Punkte erlaufen hatten, haben diese nun die Führung in der Vereinswertung übernommen. Der Stand an der Spitze lautet jetzt: 6.695,5 zu 6.712,0 Punkte. Dieser knappe Unterschied lässt also bei den verbleibenden vier Wertungsrennen noch auf einen heißen Herbst im Laufcup M-V hoffen.

Erfolgreich waren auch die jüngsten Laager Ausdauerathleten. Die unter 14-Jährigen teilten sich die Halbmarathonstrecke zu sechst und nach 1:30:56 Stunden konnte sich Erik Ostertag, Jelle Blum, Pia Boldt, Maximilian Kühl, Hedi Schneider und Paola Paeschke als schnellstes Team feiern lassen.