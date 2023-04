Visionär Sebastian Korth hat bei der KSG Lalendorf/Wattmannshagen mit dafür gesorgt, dass sich dort vor allem im Männerfußball wieder etwas tut. Foto: Robert Grabowski up-down up-down Fußball in MV Visionär Sebastian Korth will mit dem FC KSG Lalendorf durchstarten Von Robert Grabowski | 21.04.2023, 08:07 Uhr

In der Saison 2023/24 wird in der Kreisklasse Warnow mit dem FC KSG Lalendorf eine neue Fußball-Mannschaft an den Start gehen, die innerhalb von sieben Jahren in die Verbandsliga aufsteigen soll. Wie sie das schaffen will, erzählt Investor und Marketing-Chef Sebastian Korth.