Freut sich auf den kommenden Sonnabend: Tobias Wahmkow vom Warnower Dartclub. FOTO: Robert Grabowski Darts Warnower Dartclub bittet zum offenen Ranglistenturnier in Bützow Von Robert Grabowski | 27.04.2022, 14:55 Uhr

Ein Dartturnier in dieser Größenordnung hat es in Bützow bisher noch nicht gegeben. In der Wilhelm-Schröder-Sporthalle findet am Sonnabend ein offenes Ranglistenturnier statt.