Ein erstes Mannschaftsfoto der Parchimerinnen entstand kürzlich beim gemeinsamen Trainingsabend mit dem MSV Pampow in der Fischerdammhalle. Foto: Thomas Zenker Volleyball Regionalliga Nord Frauen 1. VC Parchim geht mit großem Kader optimistisch in die Saison Von Thomas Zenker | 08.09.2022, 08:35 Uhr

Am Sonntag, 11. September, starten die Volleyballerinnen vom 1. VC Parchim bei der VG Elmshorn in die Regionalligasaison. Und diese wird mit 13 Teams in der Staffel Nord ziemlich lang.