Das die Parchimer Volleyballerinnen am Ende den Wikerinnen zum 3:1-Sieg gratulieren mussten, hielt das Publikum nicht davon ab, das Team um Janine Carli zu feiern. Über die gesamte Spielzeit von gut zwei Stunden boten beide Mannschaften sehenswerte Volleyballkost. „Wir brauchen heute nicht die Köpfe hängen lassen. Starke Aufschläge, viel Kampf in der Feldabwehr. Vielleicht hat zum Ende hin etwas die Kraft gefehlt“, fasste die VCP-Trainerin kurz nach dem Matchball zusammen.

Parchims Trainerin hatte an diesem Tag zweifellos die weiteste Anreise zum Spiel. Sie wurde quasi eingeflogen. Nach drei Wochen Urlaub mit viel Beachvolleyball in der Türkei sei ihr Flugzeug am Spieltag um 10 Uhr gelandet, verriet Janine Carli. Ein paar Stunden später stand sie im VC-Parchim-Outfit mit der Mannschaft zum Einspielen in der Fischerdammhalle. Und danach mit VCP-Präsident Thomas Dieckemann und Kitty Abrutat an ihrer Seite auf der Trainerbank.

Sechs Satzbälle abgewehrt und doch verloren

Zum Highlight im Spielverlauf wurde die Schlussphase im ersten Satz. Die Parchimerinnen lagen fast aussichtslos mit 17:24 zurück. Wik schlug zum Satzball auf – abgewehrt. Das wiederholte sich noch fünf Mal. Beim 21:24 und 23:24 zog Jürgen Vogt mit Auszeiten die Reißleine. Parchim glich aus (24:24) und das Publikum jubelte. Am Ende feierte jedoch der Wiker Trainer mit seiner Mannschaft den 27:25-Satzgewinn.

Leonie Dieckemann (l., Parchim) und Merlin Uhlig (Wik) erhielten von Thomas Dieckemann die Ehrung als beste Spielerinnen.

WiWa Hamburg am 8. Oktober in Parchim zu Gast

Schon am kommenden Sonnabend (28. Oktober) geht es am Fischerdamm mit Regionalliga-Volleyball weiter. Dann ist ab 16 Uhr die Volleyball-Gemeinschaft WiWa Hamburg zu Gast.

1. VC Parchim – Wiker SV 1:3 (25:27, 25:19, 21:25, 23:25)

Parchim: Flörke, Dieckemann (MVP), Gubin, Reddin, Sawrtal, Gau, Kitzig, Seiffart, Otter (L), Abrutat, Carli