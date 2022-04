FOTO: Imago Images Verbandsliga MV Aufbau Boizenburg verliert torreiches Spiel beim Penzliner SV Von Thomas Willmann | 23.04.2022, 21:10 Uhr

Zum ersten Mal in dieser Saison haben die Boizenburger Verbandsliga-Fußballer drei Tore in einem Spiel erzielt – und trotzdem klar verloren. Am Ende hieß es in Penzlin 3:7.