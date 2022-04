Die Redefinerin Christin Wascher ritt auf ihrem Pferd Quincy im Großen Preis des Turniers von Westergellersen im Umlauf und im Stechen fehlerfrei und wurde Dritte. FOTO: Jutta Wego Pferdesport Christin Wascher Dritte im Großen Preis von Westergellersen Von Franz Wego | 04.04.2022, 17:41 Uhr

Beim Springturnier am Wochenende in Westergellersen in der Lüneburger Heide überzeugten mit Christin Wascher (Redefin), Benjamin Wulschner (Dahlen) und Kati Lekander (Karow) drei aus der MV-Garde des Springreitens.