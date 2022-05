Gegen den Lübzer SV II hatten die Parchimer in den neuen roten Trikots am Ende die Nase vorn. FOTO: Thomas Zenker Fußball in Westmecklenburg Ehemaliger Torwart sponsert Trikots für Parchimer Kreisligateam Von Thomas Zenker | 24.05.2022, 12:14 Uhr

Zum Kreisliga-Derby gegen den Lübzer SV II im Stadion am See durften die Fußballer vom SC Parchim II in neuer Spielkleidung auflaufen.