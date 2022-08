Die rund 300 Zuschauern sahen beim Derby Parchim (rot) gegen Lübz viele Torraumszenen. FOTO: Thomas Zenker up-down up-down Fußball Landesliga West MV Für SC Parchim fühlt sich Remis gegen Lübz wie Niederlage an Von Thomas Zenker | 20.08.2022, 12:46 Uhr

Der Abend im Parchimer Stadion am See hatte alles, was ein Derby auszeichnet. Tempofußball, sechs Tore und Superstimmung auf der Tribüne.