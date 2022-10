Von den Boizenburgern (in Blau) geht aktuell nur wenig Torgefahr aus. Hier versucht Leon Voß in einem früheren Spiel mit einer Flanke Druck zu erzeugen. Foto: Thomas Willmann up-down up-down Fußball-Landesliga West MV 2022/23 Aufbau Boizenburg auch bei der SpVg Cambs-Leezen klar unterlegen Von Thomas Willmann | 30.10.2022, 14:55 Uhr

Auch in Leezen gab es für Fußball-Landesligist SG Aufbau Boizenburg nichts zu holen. Das 0:4 war das dritte Spiel in Folge, in dem der Verbandsliga-Absteiger ohne eigenen Treffer blieb.