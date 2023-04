Foto: Imago Images Fußball-Landesliga West in MV Aufbau Boizenburg verliert mit Notelf in Plate Von Thomas Willmann | 01.04.2023, 17:21 Uhr

Nach zuletzt zwei Siegen in Folge gingen die Boizenburger Landesliga-Fußballer auf dem Kunstrasenplatz in Plate leer aus und konnten so in der Tabelle keinen weiteren Boden gut machen.