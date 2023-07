Die „Rabauken“ vom FC St. Pauli sind inzwischen fast schon Stammgäste in Hagenow. Foto: Thomas Willmann up-down up-down Feriencamps beim Hagenower SV Nach Schmierereien im Vorjahr: Fußballschule vom FC St. Pauli wieder zu Gast Von Thomas Willmann | 11.07.2023, 18:47 Uhr

Die Sommerferien stehen in MV an. Das ist auch die Zeit für Fußballcamps. In Hagenow können junge Kicker diesmal sogar zwischen zwei Angeboten wählen.