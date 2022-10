Die große Polzer Führungschance ließ Niklas Bunge in der Anfangsphase aus. Foto: Thomas Willmann up-down up-down Fußball-Landesliga West MV 2022/23 Blau-Weiß Polz verliert Duell beim direkten Konkurrenten SV Plate Von Thomas Willmann | 29.10.2022, 23:39 Uhr

Eigentlich wollten die Polzer Landesliga-Fußballer mit einem Sieg in Plate in der Tabelle am Gegner vorbeiziehen. Doch daraus wurde nichts.