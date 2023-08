Fußball-Landespokal MV 2023/24 Neuauflage: Hagenower SV trifft schon wieder auf FSV Testorf Upahl Von Thomas Willmann | 10.08.2023, 13:01 Uhr So euphorisch bejubelten die Hagenower Anfang Juni den Treffer zum zwischenzeitlichen 4:2 gegen den FSV Testorf Upahl – Endstand 5:2. Foto: Thomas Willmann up-down up-down

Traditionell steigen die MV-Fußballmänner mit der ersten Pokalrunde in die neue Saison ein. In Hagenow kommt es dabei am Sonnabend, 12. August, zu einer interessanten Konstellation.