Bei Robert Porstner kribbelt es gewaltig. „Ich freue mich riesig auf dieses Spiel“, sagt der 36-Jährige mit Blick auf den Flutlichtauftritt der SG 03 Ludwigslust/Grabow am Freitag, 5. August, um 20 Uhr in Schwerin. Bevor Porstner zu Saisonbeginn auf die Trainerbank der SG 03 wechselte, war der Kunstrasenplatz in Lankow vier Jahre lang sein fußballerisches Zuhause. In dieser Zeit stand er beim Auftaktgegner FC Mecklenburg Schwerin II als Übungsleiter an der Linie.

Freut sich auf den Auftritt an alter Wirkungsstätte: SG-03-Trainer Robert Porstner

„Das Grundprinzip beim FCM kenne ich ein bisschen. Aber du weißt ja nie, was für eine Mannschaft aufläuft, wie viele Spieler von der Ersten an dem Tag runtergezogen werden.“ Robert Porstner Trainer SG 03 Ludwigslust/Grabow

An klaren Pokalsieg anknüpfen

Er erwartet ein schönes Fußballspiel, in dem seine Mannschaft die guten Eindrücke der Vorbereitung bestätigen will. Eine erste Kostprobe hätten die Jungs ja schon in der Vorwoche, beim 6:0-Pokalsieg in Gallin abgeliefert. „Wenn wir das noch einmal eine Nummer besser abrufen können, bin ich optimistisch, dass wir nicht mit leeren Händen nach Hause fahren“, so Porstner, der dem Anpfiff entgegenfiebert und sich auch auf eine tolle Atmosphäre und viele bekannte Gesichter freut.

Gegen alten Trainer besonders motiviert

Die Heimelf will ihm den ersten Auftritt an alter Wirkungsstätte gründlich vermiesen: „Wir sind gegen unseren alten Trainer natürlich besonders motiviert“, betont Jan Deters, der Porstner auf der Bank der Schweriner beerbt hat und bei der U23 des FCM seine erste Trainerstation im Männerbereich antritt.

Erster Pflichtspielauftritt für Verbandsliga-Absteiger

Sehr gespannt auf den Start ist man bei der SG Aufbau Boizenburg. Nach zuvor acht Verbandsliga-Jahren soll das Heimspiel am Sonntag, 7. August, 14 Uhr, gegen den PSV Wismar für den Absteiger so etwas wie einen Neuanfang einleiten. Für beide ist es der erste Pflichtspielauftritt der Saison. Die Elbestädter hatten nicht für den Landespokal gemeldet, der PSV für die erste Runde ein Freilos erhalten.

Trainer Andreas Thole sieht sein Team keinesfalls als Staffelfavoriten an. „Für uns geht es jetzt darum, in den kommenden Jahren hart zu arbeiten, uns als Mannschaft zu festigen und uns in dieser Liga zu etablieren.“

Keine zweite Männermannschaft gemeldet

Darauf wird eindeutig der Fokus gelegt. So hat die SG Aufbau in dieser Saison keine zweite Männermannschaft gemeldet.

„Diese Konzentration hat unter anderem den Vorteil, dass wir als Trainerteam auf einen großen Kader zurückgreifen und auch mal die fünf Wechselmöglichkeiten ausschöpfen können.“ Andreas Thole Trainer SG Aufbau Boizenburg

Gleich eine richtungsweisende Aufgabe

Den PSV Wismar stuft Thole als schöne und gleich richtungsweisende Aufgabe ein. Immerhin haben die Hansestädter die vergangenen Saison durch den Rückzug des SFV Nossentiner Hütte als Staffelsieger abgeschlossen.

FSV Bentwisch II eine unbekannte Größe

Zur gleichen Zeit wie die Boizenburger ist am Sonntag der SV Blau-Weiß Polz gefordert. Es geht zum FSV Bentwisch II, der in der vergangenen Saison noch in der Nord-Staffel eingegliedert war und seine weitere Landesliga-Zugehörigkeit dem Rückzug des TSV Graal-Müritz zu verdanken hat.

„Das ist für uns eine unbekannte Größe. Wir sind gespannt, aber ich denke, wir können auf alles reagieren“, gibt sich Marcel Sawatzki zuversichtlich. Nachdem der 25-Jährige in der Vorwoche bei der Pokalniederlage gegen den FC Schönberg (1:4) sein erstes Pflichtspiel auf der Trainerbank gemeistert hat, steht für ihn jetzt die Punktspielpremiere in dieser Funktion an.

Polzer wollen offensiv zulegen

Die Defensivarbeit und die Kommunikation auf dem Feld passten aus Sicht von Sawatzki gegen den Verbandsligisten Schönberg schon gut. Zulegen wollen die Blau-Weißen in jedem Fall in der Offensive. Darauf war auch der Trainingsschwerpunkt ausgerichtet. „Wir wollen früh zeigen, wir wir uns das Spiel vorstellen und dann schauen, wie sich Bentwisch darauf einlässt.“

Landesklasse IV

Noch ein kurzer Blick auf den ersten Spieltag der Landesklasse IV: Dort trifft Landesliga-Absteiger Hagenower SV am Sonnabend, 6. August, um 14 Uhr in der heimischen Parkstraße auf den FC Anker Wismar II. „Wir müssen uns erst einmal orientieren. Fest steht, dass das eine anspruchsvolle Saison wird“, formuliert der Hagenower Fußball-Abteilungsleiter Christian Tügel seine generellen Erwartungen an dieses Spieljahr.

Aufsteiger trifft auf Absteiger

Auch die Spieler des SV Schwarz-Weiß Gallin müssen sich neu orientieren. Allerdings ging es für die Mannschaft nicht runter sondern rauf. Der Kreisoberliga-Absteiger bekam beim 0:6-Pokalaus gegen die SG 03 Ludwigslust/Grabow einen ersten Eindruck vermittelt, dass auf Landesebene ein fußballerisch anderer Wind weht. Für Stefan Corinth war das keine große Überraschung. „Wir nehmen trotzdem einiges Positives mit“, so der Galliner Trainer nach dem Schlusspfiff.

Zur Landesklasse-Premiere, am Sonntag, 7. August, um 14 Uhr dürfte die nächste Herausforderung auf die Schwarz-Weißen warten. Denn mit der SG Carlow stellt sich ein Landesliga-Absteiger auf dem Galliner Rasenplatz „Am Waldweg“ vor.

Empor Zarrentin in der Zuschauerrolle

Der dritte Regional-Vertreter im Liga-Bunde, der TSV Empor Zarrentin, findet sich zunächst in der Zuschauerrolle wieder. Die Schaalseestädter sind in der 15er-Staffel das erste spielfreie Team.