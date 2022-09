Derbys sind das Salz in der Liga-Suppe, hier SV Matzlow-Garwitz gegen Plauer SV im November vergangenen Jahres. Foto: Thomas Zenker up-down up-down Handball Verbandsliga West 2022/23 Größter Wunsch: Komplette Saison durchspielen Von Thomas Zenker | 01.09.2022, 15:18 Uhr

Die Verbandsliga-Handballer in MV starten am Wochenende in die Saison 2022/23. Gespielt wird wieder in zwei Staffeln, wie vor Corona.