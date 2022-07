FOTO: Imago Images (Symbolbild) Fußball-Landespokal 2022 in MV SG 03 Ludwigslust/Grabow schießt in Gallin sechs Tore Von Thomas Willmann | 31.07.2022, 18:17 Uhr

Die großen Überraschungen blieben aus regionaler Sicht auch in den Sonntagsspielen des MV-Landespokals aus. Sowohl in Gallin, als auch in Zarrentin ging es allerdings ganz schön torreich zu.