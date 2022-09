Eine Stärke im Parchimer Team ist der flexible Einsatz der Spielerinnen auf verschiedenen Positionen. Foto: Thomas Zenker up-down up-down Volleyball Regionalliga Nord Frauen 2022/23 Kein Favorit im Duell 1. VC Parchim gegen SV Warnemünde Von Thomas Zenker | 29.09.2022, 16:24 Uhr

Mit zwei Siegen aus drei Spielen ist dem 1. VC Parchim der Start in die Regionalliga ganz gut gelungen. Am Sonnabend, 1. Oktober, ist der SV Warnemünde in Parchim zu Gast.