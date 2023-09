Der Gastgeber, der Akademische Seglerverein zu Rostock, hatte in diesem Jahr Wind und Wetter auf seiner Seite. Viel Sonne, gleichmäßiger Wind der Stärke 3, ideale Segelbedingungen also. Mit am Start war auch der Sternberger Volker Schoen mit Claudia Müller aus Lindow im Trapez.

Bei diesen Top-Segelbedingungen konnten dann am Samstag gleich vier Wettfahrten gestartet werden, von denen die aktuellen deutschen Ixylonmeister Schoen/Müller die ersten drei für sich entschieden. In der vierten Wettfahrt belegten sie Platz fünf.

„Es machte richtig Spaß, bei konstantem Wind die Wellen plattzubügeln. Wir hatten mächtig zu tun, um drei Tagessiege heraus zu segeln. Es war nicht so leicht, wie es vielleicht auf dem Papier aussieht. “ Volker Schoen Sternberger Ixylonsegler

Insbesondere die Jugendmannschaft Paula Claus und Jacob Schubach (Schwerin/Lindow) fühlte sich auf der Ostsee so richtig wohl und heizten den etablierten Ixylonmannschaften gut ein. Insgesamt gab es viele anspruchsvolle Zweikämpfe bei diesen ersten vier Wettfahrten. Zwischenstand: Schoen/Müller führten vor Claus/Schubach und Bartel/Zachäus (Lindow/Plau).

Die Segelbedingungen am zweiten Regattatag waren ähnlich. Nur der Wind hatte etwas aufgefrischt. „Es wehte zwar ein strammes Lüftchen zur Freude einiger Besatzungen, war aber für alle segelbar“, schätzte Volker Schoen ein. Die fünfte und letzte Wettfahrt musste nun die Entscheidung über den Gesamtsieg bringen.

Nur noch Zweikampf in der fünften Wettfahrt

Leider konnten Bartel/Zachäus am Sonntag wegen Materialschaden nicht mehr mitsegeln, sodass es ein reiner Zweikampf zwischen den beiden führenden Mannschaften wurde, die nur zwei Punkte trennten. Nach drei Startversuchen ging dann die fünfte Wettfahrt endlich los. Um den Gesamtsieg zu sichern, mussten Schoen/Müller unbedingt dicht an Claus/Schubach dranbleiben, was ihnen auch gelang. Heide/Steinmeyer aus Lindow gingen als erste auf die Zielkreuz und konnten diese Platzierung auch bis ins Ziel sauber verteidigen.

Claus/Schubach folgten als Zweite vor Schoen/Müller. Diese Reihenfolge als Zieleinlauf hätte für die Sternberger schon zum Gesamtsieg gereicht. Aber praktisch auf der Ziellinie konnten sie sich noch an Claus/Schubach vorbei auf Platz zwei vorschieben und den Gesamtsieg eintüten. Somit gewannen Volker Schoen/Claudia Müller den Warnemündecup 2023 vor Paula Claus/Jacob Schubach und Thomas Heide/Frank Steinmeyer (Lindow).

Flaute beim Schweriner Herbst-Cup

Am zweiten Septemberwochenende startete Volker Schoen zusammen mit André Zachäus (PWV Plau) beim Schweriner Herbst-Cup. Die Sonne spielte auch in der Landeshauptstadt wieder mit, aber nicht der Wind. Von den vier geplanten Wettfahrten auf dem Schweriner See konnte nur eine gesegelt werden.

Auf dem Schweriner See segelte Volker Schoen mit André Zachäus. Foto: Thomas Sachs

Die gewann in der Ixylonklasse Schoen/Zachäus vor Mike Bartel/Torsten Völker und Thomas Heide/Frank Steinmeyer. Ansonsten hieß es warten auf den Wind, der aber nicht kam.