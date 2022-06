Vor vielen aufmerksamen Zuschauern bestritten die jungen Brüeler Judoka Liv Valentina Bollow (r.) und Tim Rienas den Auftaktkampf. FOTO: Klaus Eckert Judo beim Brüeler SV Viele spannende Kämpfe von großem Jubel gekrönt Von Thomas Willmann | 16.06.2022, 10:22 Uhr

Es ging hoch her auf den vier Matten in der Brüeler Sporthalle am Vogelstangenberg. Die gastgebenden Judoka mussten sich mit ihren Leistungen nicht verstecken.