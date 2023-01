Ihre erste Urkunde präsentierten Ludwig Badel, Louis Ihlenfeld und Jacob Ziersch (v.l., mit Trainer Burkhard Protz). Foto: Katja Ziersch up-down up-down RV Wanderlust Lüblow Radball: Ludwig, Louis und Jacob spielen in Luckau ihr erstes Turnier Von Thomas Willmann | 22.01.2023, 16:02 Uhr

Auf der Suche nach weiteren Spielmöglichkeiten schauen die Lüblower Radballer auch über Ländergrenzen hinaus. So mischen die Youngster des RV Wanderlust in dieser Saison in Brandenburg mit.