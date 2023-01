Die U14-Volleyballerinnen gehen in der Parchimer Fischerdammhalle zur 2. Runde der Landesmeisterschaft ans Netz. Foto: Thomas Zenker up-down up-down Volleyball Landesmeisterschaft Volleyballerinnen schmettern in Parchim um Landestitel Von Thomas Zenker | 26.01.2023, 14:38 Uhr

In der Parchimer Sporthalle Am Fischerdamm geht es bei der Landesmeisterschaft der U14 und U20 Mädels an zwei Tagen rund. Bei den jungen Damen geht‘s im Finale um den Titel.