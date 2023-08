KSB Ludwigslust-Parchim Junge Übungsleiter machen in Balow Ausbildung zum Juniortrainer Von Thomas Willmann | 08.08.2023, 12:05 Uhr Eine Aufgabe gemeinsam lösen: Teambuilding ist angesagt. Foto: Lea Gammelin up-down up-down

Sie sollen frühzeitig an ehrenamtliche Tätigkeiten im Sportverein herangeführt werden. Die Rede ist von Juniortrainern. In Balow stand jetzt ein weiterer Lehrgang an.