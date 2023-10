Es gibt Fußballspiele, da braucht es nicht lange, um zu wissen, wer den Platz als Sieger verlassen wird. Bei der Verbandsliga-Partie FC Mecklenburg Schwerin gegen den SV Warnemünde war dies spätestens nach 15 Minuten klar, denn die Schweriner führten zu diesem Zeitpunkt bereits durch Treffer von Tino Witkowski, Nelson Mandela Mbouhom und Otito Uwechue mit 3:0. Zu dominant waren die Platzherren, zu in allen Belangen hoffnungslos unterlegen das Tabellenschlusslicht aus Warnemünde, das nur mit einem einzigen Auswechselspieler angereist war.

Noch vor dem Wechsel erzielte Otito Uwechue mit seinem zweiten Treffer das 4:0. Witkowski stellte in Halbzeit zwei auf 5:0 (47.), während Enzo Romero Melo kurz vor dem Ende das halbe Dutzend voll machte. Dass es nicht zweistellig wurde, lag einzig daran, dass der FCM weitere Chancen ungenutzt ließ und zudem dreimal das Torgestänge traf.

MSV Pampow verliert nach 2:0-Führung noch mit 2:4

Keinen Grund zur Freude hatte nach 90 Minuten Ligakonkurrent und Ortsnachbar MSV Pampow. Zwei Treffer von Nemanja Acimovic (1./19.) brachten die Pampower beim Malchower SV mit 2:0 in Front. Kurz vor der Halbzeitpause verkürzten die Gastgeber durch Ben Grotian. Im zweiten Abschnitt lief dann für den MSV nicht mehr viel zusammen. Dafür aber bei den Platzherren, die schnell durch Marvin Bartelt ausgleichen konnten. Fin Benduhn (57.) und Matthis Buchholz (73.) sorgten dann noch für den unterm Strich verdienten 4:2-Erfolg der Malchower.

Kommende Woche Pokaleinsätze

Am kommenden Wochenende geht es für den FCM und den MSV im Pokal weiter. Die Schweriner sind am Samstag, 14. Oktober um 14 Uhr beim SV Lohmen am Ball, die Pampower eine Stunde später bei Traktor Dargun. Dargun und Lohmen spielen beide in der Landesklasse III.