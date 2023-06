Was für eine Kulisse: Mit dem Schweriner Schloss als Hintergrund nahmen die Triathleten ihren Wettkampf auf. Foto: Thomas Willmann up-down up-down Schwerin Triathlon 2023 Knapp 300 Sportler bringen Schweriner See kurzzeitig zum Brodeln Von Thomas Willmann | 24.06.2023, 20:24 Uhr

Der Schwerin Triathlon geht in diesem Jahr in seine zweite Runde. An zwei Tagen locken Jugend-Wettkämpfe, Sprint- und Mitteldistanz. Der Auftakt konnte sich sehen lassen.