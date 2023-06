Wenn alles terminlich klappt, will André Thieme in Neu Benthen versuchen, seinen Vorjahrestitel zu verteidigen. Foto: Jutta Wego up-down up-down Springreiten in MV Landesmeisterschaft der Springreiter Anfang Juli in Neu Benthen Von Franz Wego | 07.06.2023, 13:14 Uhr

In der ersten Juliwoche wird die Hengststation Schmidt in Neu Benthen zum Mittelpunkt der Springreiterszene in MV. Dort geht an vier Tagen die 34. Landesmeisterschaft über die Bühne. Zeitgleich werden die Dressur-Titel in Redefin vergeben.