KLV Ludwigslust-Parchim Knapp 250 Sportler sprinten, springen und werfen in Ludwigslust um Titel Von Thomas Willmann | 21.09.2023, 17:26 Uhr Wer kommt am besten aus den Blöcken? Im Sprint hängt viel von einem guten Start ab. Foto: Thomas Willmann

Im Ludwigsluster Stadion herrscht am 23. September wieder Hochbetrieb. An dem Tag ermitteln die Leichtathleten aus dem Kreis Ludwigslust-Parchim in zehn Disziplinen ihre Meister.