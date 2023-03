Die jungen Leichtathleten wurden zum Auftakt der Crosscupserie gleich ordentlich gefordert. Foto: Jens Herklotz up-down up-down KLV Ludwigslust-Parchim Junge Crossläufer kämpfen sich den Berg hinauf Von Thomas Willmann | 20.03.2023, 19:59 Uhr

Mit der Crosscup-Serie ist der KLV Ludwigslust-Parchim in die Freiluftsaison gestartet. Die erste Station in Neustadt-Glewe hatte es gleich in sich.