Der Vereinsvorsitzende Robert Knaack (l.) und sein Stellvertreter Burkhard Protz präsentieren das neue Vereinslogo der Lüblower Radballer, das dem ursprünglichen von 1906 sehr nahe kommt. Foto: Protz up-down up-down Radball in MV Neuer Verein gegründet: RV „Wanderlust“ Lüblow geht zurück zu seinen Wurzeln Von Thomas Willmann | 02.01.2023, 16:08 Uhr

Die Lüblower Radballer wollen an die eigene Tradition anknüpfen und ihre Sportart in MV zugleich weiter befördern. Sie gehen seit Jahresbeginn wieder als RV „Wanderlust“ an den Start.