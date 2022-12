Schon am letzten Trainingstag des Jahres wurden die Lübzer Leichtathleten von Versicherungskaufmann Ralf Roth mit wärmenden Mützen versorgt. Foto: Sina Wallstabe up-down up-down Lübzer SV Leichtathleten laden Neujahr zum gemeinsamen Anbaden ein Von Thomas Zenker | 29.12.2022, 14:49 Uhr

Am Neujahrstag zieht es die Leichtathleten vom Lübzer SV ins Freie, zum Anbaden. Und zwar zum Kritzower See an den Badestrand Broock. Zuschauer und Badelustige aus der Region sind gern gesehen.