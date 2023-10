Lübzer-Pils-Cup 2023/24 David gegen Goliath: Hagenower SV fordert Verbandsligisten FC FK René Schneider Von Thomas Willmann | 12.10.2023, 16:45 Uhr In der ersten Pokalrunde warfen die Hagenower (in Weiß) den Landesligisten FSV Testorf Upahl aus dem Wettbewerb (Szene aus einem früheren Spiel). Gelingt ihnen jetzt ein weiterer Coup? Foto: Thomas Willmann up-down up-down

Der Reiz der Fußballpokalwettbewerbe liegt seit jeher in den Duellen zwischen Außenseitern und Favoriten. Das sieht am Sonnabend, 14. Oktober, in Hagenow nicht anders aus.