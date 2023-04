Am Vormittag des 1. Mai startet wieder der sportlichen Wettstreit der Schulen und Kindertagesstätten. Foto: Thomas Zenker up-down up-down Lübzer Sportverein Mai- und Stadtsportfest – Mitmachen, anfeuern, feiern Von Thomas Zenker | 25.04.2023, 16:02 Uhr

Das Mai- und Stadtsportfest des Lübzer SV startet in diesem Jahr schon am Vorabend des 1. Mai. Am Feiertag selbst stehen einige Höhepunkte auf der Agenda.