In der 59-Kilo-Klasse der Ü40-Frauen sorgte Heike Junghans mit Silber für eine der vier Medaillen, die die für den TSV 1860 Stralsund startenden Athleten der Sternberger Region bei den deutschen Masters-Meisterschaften in Riesa gewannen. Foto: Annett Damme up-down up-down DM im Gewichtheben der Masters Stralsunds Sternberger Athleten gewinnen einen Titel und drei Silbermedaillen Von Ralf Herbst | 01.05.2023, 20:53 Uhr

Wenn die in Demen trainierenden und für den TSV Stralsund startenden Gewichtheber der Sternberger Region zur Masters-DM fahren, sind Medaillen fällig. So auch am Wochenende in Riesa.