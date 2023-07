Bodenhaftung verloren: Zum ersten Mal seit 2017 sind in Vellahn wieder „fliegende“ Quads zu erleben. Foto: Thomas Willmann up-down up-down Vellahner ADAC Motocross 2023 Quad-Fahrer aus sechs Nationen kämpfen in Vellahner Heide um DM-Punkte Von Thomas Willmann | 06.07.2023, 12:51 Uhr

Der MC Vellahn hält für alle Motocross-Fans einen Leckerbissen bereit. Am Sonntag, 9. Juli, werden in zwei Klassen DM-Läufe ausgefahren. Außerdem ist der MV-Nachwuchs in Aktion zu erleben.