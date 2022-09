Beim Team-Wettbewerb in der Vellahner Heide bekommen die Motocross-Fans wieder packende Positionskämpfe geboten. Foto: Thomas Willmann up-down up-down 40. Vellahner ADAC Motocross Bestes MV-Team und schnellste Frau Deutschlands gesucht Von Thomas Willmann | 29.09.2022, 12:27 Uhr

In der Vellahner Heide geben am Sonntag, 2. Oktober, wieder die Motocrosser den Ton an. In zwei Klassen wird mit den letzten Saisonläufen die Meisterfrage geklärt.