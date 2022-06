Am Zippendorfer Strand wird um Punkte für die Landesrangliste geschmettert. FOTO: Janine Braun Beachvolleyball in Schwerin Zippendorfer Strand verwandelt sich in Arena für Schmetterkünstler Von Thomas Willmann | 15.06.2022, 15:48 Uhr

Bälle fliegen übers Netz und schwitzende Sportler wühlen sich durch den Sand: Was ist da los am 18. und 19. Juni am Zippendorfer Strand in Schwerin?