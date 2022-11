Ihr erstes Derby haben die Zarrentiner (in Blau) gegen den Hagenower SV mit 1:2 verloren. In Gallin setzen sie auch auf die Treffsicherheit von Torjäger Daniel Rotermann (l.). Foto: Thomas Willmann up-down up-down Fußball-Landesklasse IV in MV Spieler und Fans von Grün-Weiß Gallin und Empor Zarrentin im Derby-Fieber Von Thomas Willmann | 24.11.2022, 14:04 Uhr

Während für die Fußballer der Landesliga West schon Winterpause ist, stehen in der Landesklasse IV noch zwei Spieltage aus. In Gallin geht es am Sonntag, 27. November, hoch her.