Die zweite Parchimer D-Jugend (in Blau) versuchte auch, gegen den FCM Schwerin dagegenzuhalten. FOTO: André Brandes Photography

Fußball beim SC Parchim Nachwuchskicker feiern stimmungsvollen Saisonabschluss Von Heinrich Lübcke und Thomas Willmann | 27.06.2022, 17:38 Uhr

Da war vielleicht was los im Parchimer Stadion am See. Gleich vier Turniere für Nachwuchsmannschaften hatte der SC Parchim auf die Beine gestellt.