Reitsport auf dem Erdbeerhof Glantz Holger Wulschner siegt beim ersten Hallenspringturnier in Hohen Wieschendorf Von Franz Wego und Thomas Willmann | 10.10.2023, 18:23 Uhr Premierensieger beim ersten Hohen Wieschendorfer Hallenturnier: Holger Wulschner mit Quantico. Foto: Jutta Wego

Auf der neuen Reitanlage von Enno Glantz in Hohen Wieschendorf kam es zu einer Premiere. Das erste Hallenturnier stand an. 190 Teilnehmer gingen an den Start.