Riesenjubel bei den Schweriner FCM-Kicken nach dem Sieg im Neunmeterschießen gegen den SC Parchim. Foto: Thomas Zenker Fußball in MV Riesenspaß und Spannung beim Turnierwochenende in Parchim Von Thomas Zenker | 03.07.2023

Rund 450 Nachwuchsfußballer von den Bambinis bis zur D-Jugend kickten an zwei Tagen im Stadion am See bei Wind und Wetter um die Siegerpokale. Reichlich Spannung gab es beim Finale der E-Junioren im strömenden Regen.