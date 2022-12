Gruppenbild mit Fans: Nach ihrem letzten Saisonkampf waren die Lübtheener Ringer ein beliebtes Fotomotiv. Foto: Thomas Willmann up-down up-down Ringen 2. Liga Nord 2022 RV Lübtheen erkämpft zweiten Platz, will aber nicht aufsteigen Von Thomas Willmann | 18.12.2022, 13:47 Uhr

Die Ringer des RV Lübtheen haben das abschließende Duell mit dem RC CWS Düren-Merken mit 21:14 gewonnen und sich so den zweiten Tabellenplatz in der 2. Liga Nord gesichert. Ein Aufstieg in die 1. Bundesliga ist für die Lindenstädter aber kein Thema.