Darts Ranglistenturnier MV 2023 Rund 160 Darter lassen in Ludwigslust die Pfeile fliegen Von Thomas Willmann | 24.08.2023, 13:21 Uhr Volle Konzentration im Training: Die „Lusthopfen Darter Ludwigslust" richten am Sonnabend ihr erstes großes Turnier aus. Foto: Kathrin Neumann

Der Dartverband MV hat sich seit seiner Gründung rasant entwickelt. Aktuell sind 77 Mannschaften organisiert. In Ludwigslust steht am Sonnabend, 26. August, das erste Ranglistenturnier der Saison an.