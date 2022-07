Die Parchimer (rot) wollen sich die kommende Spielzeit wieder voll reinhänge. So wie hier beim Sieg gegen Nossentiner Hütte in der Vorsaison. FOTO: Thomas Zenker up-down up-down Fußball in MV SC Parchim startet mit klarem Ziel in die Pflichtspiele Von Thomas Zenker | 28.07.2022, 10:26 Uhr

Zum Saisonauftakt haben die Landesligafußballer des SC Parchim gleich eine schwere Aufgabe zu lösen. Verbandsligist SV Pastow ist in der ersten Pokalrunde im Stadion am See zu Gast.