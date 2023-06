Der Ball liegt im gegnerischen Tor, die Gratulation geht an Torjäger Tom Schätz (M.). Genau solche Szenen wollen die Parchimer am letzten Spieltag erleben. Foto: Thomas Zenker up-down up-down Fußball Landesliga West MV Parchim und Lübz wollen letztes Kapitel der Saison mit Sieg beenden Von Thomas Zenker | 08.06.2023, 10:12 Uhr

Nach oben kann es für SC Parchim und Lübzer SV in der Tabelle am letzten Spieltag der Saison nicht mehr gehen. Gegen Lulu/Grabow beziehungsweise Polz streben beide dennoch Siege an.