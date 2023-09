Winstongolf Senior Open 2023 Scott Hend feiert Premieren-Sieg bei den Winstongolf Senior Open Von Frauke Constantin | 17.09.2023, 17:42 Uhr Der Ball ist drin: Scott Hend machte seine Sache bei den Senior Open in Vorbeck am besten. Foto: Stefan von Stengel up-down up-down

Der Finaltag des Golf-Turniers in Vorbeck hatte es in sich, mehrfach wechselte die Führung und am Ende wurde es richtig knapp.