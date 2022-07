Bei der Plauer Neptunregatta gehen mehrere Bootsklassen gemeinsam auf Kurs. FOTO: Thomas Zenker up-down up-down Segeln in MV Sieben Bootsklassen starten bei Neptunregatta auf dem Plauer See Von Thomas Zenker | 28.07.2022, 12:19 Uhr

Das Besondere an der Neptunregatta auf dem Plauer See ist, dass sie für alle Bootsklassen offen ist. Von der kleinen Opti-Jolle bis zum Kreuzer sind sieben Bootsklassen am Start.