Etwas überschaubarer als im Vorjahr: Nur 45 Radrenner gingen beim Hauptrennen auf den Kurs. FOTO: Thomas Zenker Radsport in MV Airport Race ging ohne Chef erfolgreich über die Bühne Von Thomas Zenker | 03.04.2022, 18:38 Uhr

Der größte Wunsch von Michael Kruse ging am Sonntag in Erfüllung: Es blieb trocken. Der Organisator des Airport Race musste aber zu Hause bleiben. „Die Corona-Hexe hat zugeschlagen“ schrieb er in die Runde.