Handball Oberliga Ostsee-Spree Starke Plauer Angriffsleistung sichert Auswärtserfolg in Lichtenrade Von Raimo Schwabe/Thomas Zenker | 10.01.2023, 12:38 Uhr

Nach einer Pause von acht Wochen, das letzte Spiel in der Ostsee-Spree-Liga absolvierten die B-Jugendhandballer vom Plauer SV Mitte November 2022, präsentierten sich die SeaBulls in Lichtenrade in guter Form.